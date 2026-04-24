Nella settima puntata di Pechino Express 2026, le alleanze segrete hanno messo in difficoltà le coppie in gara. I Rapper si sono classificati primi, mentre i Veloci hanno rischiato di essere eliminati. Durante la puntata, è arrivata la coppia delle Zanzare, composta da Costantino e Giulia Salemi, un nome che non si riferisce a insetti ma a una nuova coppia formata appositamente per la competizione.

N ella settima tappa di Pechino Express 2026 sono arrivate le Zanzare. Dietro il fastidioso nome niente insetti ma la nuova coppia formata da Costantino e Giulia Salemi. Il leader del programma e la sua nuova inviata si sono aggiunti per sfidare i concorrenti. Durante la gara sono venute a galla clamorose alleanze: la prima è tra i Raccomandati e i Rapper, che si sono giurati lealtà per arrivare insieme in finale. La seconda, mai confermata, quella tra i DJ e i Veloci, definita l’alleanza dei vecchietti. Tra i Rapper e le DJ è guerra. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › A “Pechino Express 2026” Costantino fa scoppiare le coppie: le pagelle della sesta puntata La settima tappa è stata tosta: le 5 coppie rimaste in gara hanno dovuto percorrere ben 804 chilometri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella settima puntata le alleanze segrete mettono a dura prova le coppie: i Rapper arrivano primi, rischiano i Veloci

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