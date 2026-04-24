Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 al Maradona, tornando a conquistare i tre punti dopo alcune partite. Al termine della partita, l’allenatore è salito in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’evento si è svolto subito dopo il match, con l’allenatore che ha affrontato i temi principali riguardanti la gara e le prossime sfide della squadra.

Dc Napoli 24042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Cremonese foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Antonio Conte Il Napoli torna a vincere e lo fa con una manita alla Cremonese al Maradona. Al termine della gara, l’allenatore, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa in conferenza Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. Da Stankovic a Maldini junior, più un lungo elenco di nomi comparsi nelle intercettazioni. C'è tanta Inter, poi Milan, Juve anche la Lazio e persino Arsenal di Zdanov - Il possibile ritorno di Sarri ci riporta Zdanov.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese 4-0, a breve Conte in conferenza

Napoli Chelsea 2-3 CONTE in conferenza stampa post-partita

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