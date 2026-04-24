Napoli-Bologna di lunedì sera la protesta è netta | Una mancanza di rispetto!

Lunedì sera, nel trentaseiesimo turno di Serie A, si giocherà la partita tra Napoli e Bologna, programmata per il 11 maggio. La scelta della data ha suscitato proteste da parte dei tifosi del Napoli, che l’hanno definita una “mancanza di rispetto”. Carlo Alvino ha criticato pubblicamente la decisione di spostare l’incontro in un giorno lavorativo, sottolineando che si tratta di un orario poco favorevole per i sostenitori azzurri.

Carlo Alvino attacca la programmazione del trentaseiesimo turno di Serie A: Napoli-Bologna si giocherà lunedì sera 11 maggio, ancora una volta in un giorno lavorativo per i tifosi azzurri. Il giornalista ha utilizzato i social per esprimere il proprio disappunto sulla scelta degli orari. La partita contro il Bologna rappresenta l’ennesimo appuntamento infrasettimanale (dopo la sfida di questa sera alla Cremonese), una programmazione che costringe i sostenitori partenopei a rinunce significative per seguire la squadra. Gli orari televisivi e il costo sui tifosi: parole dure. La protesta non riguarda solo l’aspetto organizzativo. Le parole di Alvino tramite il proprio profilo ufficiale Instagram: “ Altro schiaffo alla passione dei tifosi azzurri PARTENOPEI.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Bologna di lunedì sera, la protesta è netta: “Una mancanza di rispetto!” Notizie correlate Napoli, arriva il feroce attacco: “Allucinante, una grave mancanza di rispetto”Romelu Lukaku non è rientrato a Castel Volturno dopo la pausa nazionali e ha scelto di restare in Belgio. Leggi anche: Liverpool, Van Dijk furioso: «È una mancanza di rispetto!». Il capitano chiarisce una volta per tutte la situazione in casa Reds! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera, domani alle 13 Napoli-Bologna; Napoli-Bologna di lunedì; Napoli-Bologna di lunedì sera!; Serie A, date e orari della 36ª giornata: Napoli-Bologna di lunedì sera. UFFICIALE – Serie A, anticipi e posticipi 36esima giornata. Napoli-Bologna si gioca di lunedì, i dettagliÈ ufficiale: Napoli-Bologna si giocherà lunedì 11 maggio alle ore 20:45. Lo ha svelato la Lega Serie A. I dettagli ... mondonapoli.it Anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A: Napoli-Bologna lunedì 11 maggio alle 20:45Il campionato volge al termine. Il Napoli è a caccia dei pochi punti che gli mancano per blindare l'aritmetica qualificazione in Champions League. E lotta con il Milan per la ... ilmattino.it Napoli-Bologna di lunedì sera è l’ennesimo schiaffo in faccia alla passione dei tifosi PARTENOPEI. Ancora una volta, si gioca in un giorno lavorativo. Ancora una volta, le istituzioni scelgono di sacrificare chi ama davvero questa maglia sull’altare dei diritti TV. facebook