Nel 2025, il fatturato complessivo delle 75 multinazionali della moda si attesta a 541 miliardi di euro, secondo i dati disponibili. Durante lo stesso periodo, il settore sportivo ha registrato un incremento del 43%, indicando una crescita significativa in questa area. Questi numeri riflettono l’andamento del mercato a livello internazionale e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

? Cosa sapere Il fatturato globale delle 75 multinazionali della moda raggiunge 541 miliardi di euro nel 2025.. Lo sportswear cresce del 43,5% mentre i player europei controllano il 62% dei ricavi.. Il fatturato globale delle 75 multinazionali leader del settore moda ha raggiunto i 541 miliardi di euro nel 2025, segnando una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente e un incremento del 32,7% se confrontato con i dati registrati prima della pandemia. Secondo l’analisi condotta dall’area studi Mediobanca, il mercato è dominato dai player europei che controllano il 62% dei ricavi totali, seguiti dai gruppi nordamericani con una quota del 29%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda globale: fatturato a 541 miliardi e lo sport vola del 43%

Notizie correlate

Il fatturato della moda nel mondo a 541 miliardi, Lvmh prima per ricaviNel 2025, le 75 maggiori multinazionali della moda hanno fatturato complessivamente 541 miliardi, in crescita dello 0,9% sul 2024, superando del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pango regge alla crisi della moda. Fatturato stabile a 11 milioni; Mediobanca: moda a 541 miliardi, Francia domina; Confesercenti Campania: due giorni di incontri a Belgrado in vista di EXPO 2027; Assocalzaturifici sostiene il piano da 4 miliardi per la crescita del settore.

I big della moda per fatturato e redditivitàIl Report Mediobanca 2026 sulla moda: classifica ricavi, margini, trend settoriali e confronto Italia-Francia tra dimensione e investimenti. businesspeople.it

Moda: Mediobanca, ricavi 2025 a 541mld (+0,9%) per i 75 principali gruppi al mondoNostro Paese al quinto posto per fatturato, Francia al primo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Nel 2025, le 75 maggiori multinazionali ... ilsole24ore.com

Valentino tra heritage e performance: la nuova direzione . In un momento di transizione per il sistema moda globale, Valentino rallenta ma non perde la sua forza strategica nel lusso internazionale. A sottolinearlo è Luca de Meo, che durante il Cap facebook

"Bharat Tex 2026 riunisce l'intera catena del valore del settore tessile, promuovendo partnership globali, innovazione e commercio. Dalla fibra alla moda, dal dialogo agli accordi commerciali: è qui che le opportunità prendono forma. 14-17 luglio 2026 Bharat x.com