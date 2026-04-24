Migranti Piantedosi | Mai parlato di carico residuale

Il Ministro dell’Interno ha chiarito di non aver mai utilizzato l’espressione “carico residuale” nel contesto delle sue dichiarazioni sui migranti. La precisazione arriva in seguito a una pubblicazione su un quotidiano del 21 settembre 2023, che aveva riportato questa frase attribuendola al ministro. La conversazione si riferisce a commenti fatti in relazione alle politiche migratorie e alla gestione dei flussi di persone.

Relativamente alla pubblicazione avvenuta sul quotidiano La Notizia del 21.9.2023 avente titolo “Un governo abilissimo nelle purghe”, su richiesta del Ministro dell’Interno Dott. Matteo Piantedosi, si precisa che l’espressione “carico residuale” in tale articolo è stata erroneamente attribuita al Ministro in quanto non è stata mai dal medesimo sostanzialmente pronunciata. Si precisa in particolare che l’espressione in questione è frutto di autonome rielaborazioni giornalistiche rispetto alle espressioni testualmente pronunciate dal Ministro durante la conferenza stampa in merito ai c.d. “sbarchi selettivi” tenutasi il 5.11.2022 – e che non erano dirette ad attribuire ai migranti irregolari alcuna accezione dispregiativa – e ancor di più si precisa che non è mai stata pronunciata in occasione e con riferimento al naufragio di Cutro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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