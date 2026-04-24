Alle prime ore del 24 aprile 2026, le previsioni del tempo indicano condizioni meteorologiche variabili al Nord Italia. La giornata si presenta con diverse fasi, caratterizzate da possibili piogge e cambiamenti di temperatura. Le temperature si attestano su valori moderati, con alcune aree che potrebbero sperimentare fenomeni temporaleschi. Queste informazioni sono aggiornate alle 6:15 del mattino, fornendo un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste.

meteo ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del maltempo sulle regioni del nord con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche nube sulle Alpi tra la serata e la notte non sono attese variazioni con stabilità di cieli sereni o poco nuvolosi al centro tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane concedi pienamente soleggiati poche variazioni tra serata e nottata asciutta e prevalenza di cieli sereni su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque al pomeriggio qualche informazione...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-04-2026 ore 06:15

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