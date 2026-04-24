Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Da orizzontescuola.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'esame di maturità del 2026, sono stati introdotti i modelli MAD per sostituire i Presidenti e i Commissari assenti. Quando uno o più docenti chiamati a ricoprire questi ruoli non sono disponibili, si procederà con le richieste di sostituzione attraverso questi modelli. La procedura riguarda coloro che possono presentare domanda in caso di assenza di membri esterni incaricati di seguire gli studenti durante l'esame.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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