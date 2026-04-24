Linee Lecco chiude il 2025 in utile | 125mila euro e 14 bus elettrici

L’assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio per l’esercizio 2025, chiudendo con un utile di 125 mila euro. Nel corso dello stesso incontro, è stato confermato l’acquisto di 14 autobus elettrici. La riunione si è svolta il 22 aprile 2026 e ha rispettato le procedure previste dalla normativa vigente.

In data 22 aprile 2026, l'assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, nei termini ordinari previsti dalla legge, registrando un utile di 125.685 euro.Il risultato consolida l'andamento positivo già registrato lo scorso anno, a seguito del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bus elettrici a Lecco, il TAR chiude il caso: salvati 300mila euro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Linee Lecco chiude il 2025 in utile: 125mila euro e 14 bus elettrici; Chiude con un utile di oltre 125mila euro il bilancio di Linee Lecco; LINEE LECCO: APPROVATO IL BILANCIO 2025, IN UTILE PER 125MILA EURO; Linee Lecco: bilancio approvato, utile di 125.685 euro. Linee Lecco chiude il 2025 in utile: 125mila euro e 14 bus elettriciL'assemblea dei soci ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025: utile di 125.685 euro, accordi sindacali di secondo livello e dismissione di 13 bus a gasolio. Migliorata anche la posizione finanzia ... leccotoday.it Linee Lecco Spa: approvato il bilancio 2025. Utile di 125mila euro e flotta sempre più greenMercoledì 22 Aprile, l’Assemblea dei Soci di Linee Lecco Spa ha approvato nei termini di legge il bilancio relativo al ... resegoneonline.it LINEE LECCO: APPROVATO IL BILANCIO 2025, IN UTILE PER 125MILA EURO https://www.lecconews.news/news/linee-lecco-approvato-il-bilancio-2025-in-utile-prt-125mila-euro-450483/ - facebook.com facebook