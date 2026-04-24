Linee Lecco chiude il 2025 in utile | 125mila euro e 14 bus elettrici

Da leccotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio per l’esercizio 2025, chiudendo con un utile di 125 mila euro. Nel corso dello stesso incontro, è stato confermato l’acquisto di 14 autobus elettrici. La riunione si è svolta il 22 aprile 2026 e ha rispettato le procedure previste dalla normativa vigente.

In data 22 aprile 2026, l'assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, nei termini ordinari previsti dalla legge, registrando un utile di 125.685 euro.Il risultato consolida l'andamento positivo già registrato lo scorso anno, a seguito del.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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