LEGO Zelda | arriva l’esclusiva Ocarina of Time da 1003 pezzi

Il 1 giugno 2026, nei negozi Gamelife, sarà disponibile un nuovo set LEGO dedicato a Zelda, intitolato Ocarina of Time, composto da 1003 pezzi. Si tratta di un'edizione esclusiva, pensata per gli appassionati della serie videoludica. Il prodotto riproduce dettagliatamente elementi del celebre gioco e sarà in vendita a partire dalla data indicata. La confezione include tutte le componenti per costruire il modello.

? Cosa sapere LEGO lancia il set Ocarina of Time da 1003 pezzi nei negozi Gamelife il 1 giugno 2026.. L'esclusiva retail da 119.99 euro limita la distribuzione ai soli punti vendita fisici specializzati.. I collezionisti di pezzi unici hanno un appuntamento cruciale nei negozi fisici Gamelife, dove è già possibile prenotare il nuovo set LEGO The Legend of Zelda Ocarina of Time La Battaglia Finale 77093 al prezzo di 119.99 euro. L’annuncio arriva come una scossa per gli appassionati della casa Nintendo, poiché si tratta di un’esclusiva retail che non sarà reperibile in altri canali di vendita. Il modello, previsto per il primo giugno 2026, punta a ricreare uno dei momenti più iconici della storia del videogioco: lo scontro decisivo tra Link e Ganondorf.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LEGO Zelda: arriva l’esclusiva Ocarina of Time da 1003 pezzi Notizie correlate Leggi anche: LEGO Belle e la Bestia: 2916 pezzi per un castello magico da adulti LEGO 3-in-1: 3 animali, 288 pezzi a soli 14,24€Un’opportunità di risparmio concreto si presenta oggi per gli appassionati di costruzione creativa, con il set LEGO Creator 3-in-1 31170 disponibile...