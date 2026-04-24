Leapmotor vola | obiettivo 1 milione di auto e nuovi modelli in Italia

Un’azienda cinese del settore automobilistico ha annunciato l’obiettivo di vendere un milione di veicoli entro il 2026 in Italia, dopo aver ottenuto risultati positivi con un grande gruppo industriale. Sono previste due novità di modelli che arriveranno nel nostro paese tra giugno e settembre. La strategia prevede anche il lancio di nuove versioni di vetture già esistenti.

? Cosa sapere Leapmotor punta a vendere un milione di auto nel 2026 dopo il successo Stellantis.. Nuovi modelli B05 e B03X arriveranno in Italia tra giugno e settembre.. Leapmotor punta a raggiungere il milione di veicoli venduti nel corso del 2026 dopo aver registrato 600.000 unità nel 2025, segnando un primo anno di redditività per il marchio cinese sotto la guida di Stellantis. I dati relativi al primo trimestre del 2026 confermano una traiettoria ascendente con oltre 110.000 consegne globali effettuate, di cui 40.000 destinate ai mercati esteri in un momento di record storico per le esportazioni della società. Durante l’evento denominato Una nuova risposta al mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leapmotor vola: obiettivo 1 milione di auto e nuovi modelli in Italia La Leapmotor T03 è meglio di quanto pensi! Notizie correlate Leggi anche: Leapmotor (Stellantis) punta a un milione di auto e a raddoppiare in Europa Contenuti e approfondimenti Si parla di: Leapmotor vola in Europa: oltre 11.000 auto vendute a marzo 2026. Leapmotor sfida il mercato con la B05 a trazione posterioreAperti gli ordini in Italia per la Leapmotor B05: 218 CV, fino a 482 km WLTP e prezzo di lancio da 22.900 euro. Leapmotor apre gli ordini della nuova B05 ... affaritaliani.it Leapmotor: obiettivo 4 milioni di auto e l’alleanza strategica con StellantisSecondo quanto riportato da una recente analisi di Reuters, il produttore cinese di veicoli elettrici Leapmotor ha delineato una strategia industriale estremamente ambiziosa per il prossimo decennio. affaritaliani.it