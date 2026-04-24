Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano le dichiarazioni di un ex presidente statunitense contro l’Iran, mentre in Italia si discute di una possibile variazione di bilancio e dei relativi scostamenti. Inoltre, si parla di una decisione riguardante Israele e la Russia, che sono state escluse da un particolare accordo o iniziativa. La situazione internazionale e le scelte politiche nazionali continuano a essere al centro dell’attenzione.

Le nuove minacce di Trump all'Iran, Meloni e lo scostamento di bilancio, e Israele e Russia esclusi dai premi della Biennale Arte di Venezia Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: diversi si occupano dei negoziati fra Iran e Stati Uniti per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente e delle nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sul blocco dello stretto di Hormuz, altri titolano sul superamento della soglia del 3 per cento del rapporto deficitPIL dell’Italia certificato da Eurostat e sulla contrarietà della presidente del Consiglio Meloni per questa vicenda, altri ancora sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell’anniversario della liberazione dal nazifascismo che ricorre domani.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi IERI FAGIOLI IN TUTTE LE PRIME PAGINE, OGGI CI GIOCANO COI FAGIOLI Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 20 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 24 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Ruggi, c’è Polimeni fra gli aspiranti dg. Nuo ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggiIl rapporto deficit/PIL sopra il 3 per cento, le due navi sequestrate dall'Iran, e l'approvazione definitiva del decreto sicurezza ... ilpost.it Le prime pagine di venerdì 24 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook ’ Tutte le prime pagine e le notizie principali dei quotidiani sportivi di oggi nella nostra rassegna stampa digitale Guarda la puntata integrale di Otto in Punto sull’app di Sportitalia #sportitalia x.com