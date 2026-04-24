AGI - La Liberazione, "pagina fondante della Repubblica", acquisisce un valore ancora più alto in un contesto segnato da guerre, diritti calpestati e sopraffazioni provocate da chi si ritiene, "provvisoriamente" peraltro, il più forte, tanto da imporre la sua legge. È il cuore della riflessione sul 25 Aprile consegnata dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ricevuti oggi pomeriggio al Colle. Un incontro di rito in vista dell' 81mo anniversario della Liberazione, onorando il sacrificio di chi ha combattuto l' oppressione nazifascista e il regime per far nascere la democrazia italiana.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Liberazione e il no di Mattarella alla 'legge del più forte'

Mattarella: Il 25 aprile momento di riflessione collettiva e coesione nazionale

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Liberazione e il no di Mattarella alla 'legge del più forte'; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; 81° Anniversario della Liberazione: Mattarella a San Severino Marche; Mattarella: Se prevale legge del più forte è barbarie nella vita internazionale.

Il conduttore filo-Putin Solovyov e il nuovo affondo contro Mattarella: Non capite di cosa parlateLibertà e tensioni internazionali: il richiamo di Sergio Mattarella alla Liberazione e le nuove accuse del conduttore televisivo filo-Putin, Vladimir Solovyov, contro Italia e UE. notizie.it

25 Aprile 2026, Mattarella: La memoria che fonda il futuro81° Liberazione: Mattarella tra Roma e Marche richiama Resistenza, Costituzione, Europa e pace. Un’Italia tra memoria storica e presente politico. catania.liveuniversity.it

Quanti rifiuti sono stati raccolti a Bologna dopo la festa della Liberazione x.com

Sdegno all'indomani della festa della liberazione dal nazifascismo - facebook.com facebook