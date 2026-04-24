Negli ultimi anni si sono susseguite diverse versioni e piste sulla vicenda legata al Ros e alle operazioni condotte in quel periodo. La figura di Massimo Ciancimino viene spesso citata come elemento centrale nelle inchieste e nelle ricostruzioni, alimentando uno scenario complesso fatto di contraddizioni e punti interrogativi. La narrazione sulla fase storica in questione si è evoluta nel tempo, lasciando aperti molti interrogativi sulla realità dei fatti.

Se le versioni cambiano e le piste si interrompono, la domanda non è solo cosa sia accaduto. Ma come si sia voluta costruire, nel tempo, la verità su quella stagione. Non solo processuale. Anzi. È su questo terreno che si colloca la vicenda più emblematica: quella della cosiddetta Trattativa Stato–Mafia. Per comprenderla, occorre partire da una sequenza di atti di un unico film preordinato nel tempo, in cui si sono perfettamente incastrati come in un unico puzzle testimoni, collaboratori di giustizia, media, spettacoli, giornalisti, magistrati e blogger. Mai come in quell'epoca abbiamo assistito ad una perfetta commistione di tutto questo. In palchi, nei talk show e nei teatri si dibatteva come nei processi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La guerra sporca contro il Ros la figura inquietante di Massimo Ciancimino

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