Il serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) si prepara a regalarci nuove emozioni nel corso della prossima settimana. Gli episodi in onda dal 25 aprile al 1° maggio 2026 nel daytime di Canale 5 vedranno Sirin al centro dei riflettori, con una dichiarazione che lascerà Arif incredulo. La giovane si troverà ad affrontare un ladro e in quell’occasione si lascerà sfuggire qualcosa, ignara del fatto che Arif sia sulla porta. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame settimanali La forza di una donna: Sirin affronta un ladro. A casa di Bahar fervono i preparativi per il Capodanno, mentre Sirin si trova sola nel suo appartamento quando si trova a dover fare i conti con un ladro che si è introdotto nell’immobile.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 25 aprile al 1° maggio 2026: Sirin affronta un ladro (e fa una rivelazione sconvolgente)

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