La forza di una donna anticipazioni 25 aprile 2026 | Raif è felice ma Fazilet non si fida

Da movieplayer.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile La forza di una donna torna su Canale 5 alle ore 15.50 con un'altra puntata ricca di emozioni e colpi di scena: cosa succederà di preciso nella dizi turca? Vediamolo nel dettaglio con le anticipazioni del nuovo episodio. Le dinamiche si fanno sempre più delicate e cariche di emozione a La forza di una donna, la dizi turca che continua a tenere incollato il pubblico di Canale 5 ogni pomeriggio. Nella puntata in onda sabato 25 aprile (alle 15.50), i rapporti tra i personaggi subiscono nuovi scossoni, tra vecchie ferite che riemergono e legami che, lentamente, sembrano rafforzarsi. Al centro c'è ancora una volta Ceyda, determinata a difendere la sua verità e il suo posto accanto a Raif.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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