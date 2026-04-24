Per la prima volta una serie tv italiana affronterà l’argomento della fecondazione assistita. Si intitola In utero, ed è ideata dalla scrittrice Margaret Mazzantini, per la regia di Maria Sole Tognazzi, con un cast corale che mette al centro medici, pazienti, donatori di spermatozoi e ovociti. Il titolo promette di far discutere e debutterà su HBO Max il prossimo 8 maggio. La vicenda si svolge a Barcellona, dove il ginecologo Ruggero Gentile, interpretato da Sergio Castellitto, e la moglie Teresa, cui presta il volto Maria Pia Calzone, hanno fondato la clinica di procreazione medicalmente assistita Creatividad. Al loro fianco lavorano Angelo, brillante biologo che ha completato un percorso di transizione, interpretato da Alessio Fiorenza, e Dora, nuova patient assistant interpretata da Thony.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In utero, la fecondazione assistita raccontata in una serie tv

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Temi più discussi: ‘In Utero’. La serie sul viaggio invisibile della fecondazione assistita; In utero, la procreazione assistita diventa una serie tv; In Utero, la prima serie tv sulla fecondazione assistita, in arrivo su Hbo Max: trama, episodi e attori; In Utero, la nuova serie di Margaret Mazzantini alla scoperta della fecondazione assistita.

'In Utero', la nuova serie sulla fecondazione assistita con Sergio Castellitto: Siamo andati a girare in SpagnaDa un'idea di Margaret Mazzantini, è disponibile su HBO Max da venerdì 8 maggio. Nella serie persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, portano punti di vista e confl ... today.it

In Utero, la nuova serie con Sergio Castellitto: Fin dove si può arrivare per avere un figlio?Creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, In Utero arriva l'8 maggio su HBO Max ed esplora il mondo della fecondazione assistita attraverso storie intime e interrogativi morali: ... comingsoon.it

’ , Nel corpo femminile esiste un dialogo silenzioso, costante, profondo. È quello tra utero, diaframma e sistema emotivo. Non è un collegamento fatto di fili visibili, ma di pressioni, ritmi, tensioni e adattame - facebook.com facebook

Dall'8 maggio arriva su HBO Max In utero, la prima serie sulla fecondazione assistita ideata da Margaret Mazzantini. Nel cast, il marito Sergio Castellitto x.com