Una donna in gravidanza alla 26ª settimana ha segnalato di avvertire frequentemente un battito accelerato e una sensazione di affanno dopo aver mangiato, specialmente quando si sdraia. La paziente ha scritto al medico per chiedere se questi sintomi siano normali in questa fase della gravidanza. Non sono stati forniti altri dettagli o informazioni su eventuali precedenti problemi di salute.

Buongiorno dottore, le scrivo perché sono alla 26ª settimana di gravidanza e ultimamente mi succede spesso che, dopo aver mangiato, sento il cuore accelerato e una sensazione di affanno, soprattutto se mi sdraio. Ho fatto gli esami del sangue e l’emoglobina è leggermente bassa ma non troppo. È possibile che sia solo un effetto della gravidanza oppure è qualcosa che dovrei approfondire? Grazie mille. Il consiglio è di non riempire troppo lo stomaco durante i pasti e frazionarli durante la giornata in 5 o 6 minipasti, assumendo la posizione supina lentamente in modo da diminuire gli stimoli diaframmatici. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “In gravidanza è normale avere la tachicardia dopo aver mangiato?”

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