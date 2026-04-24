Il Vogue Vintage Market torna a Milano con eBay

Il Vogue Vintage Market si terrà di nuovo a Milano il 25 aprile, con la partecipazione di eBay. L'evento, dedicato agli abiti vintage, si svolgerà nella città che è considerata il centro della moda italiana. Questa è la seconda volta che il mercato si tiene in questa località e vedrà la presenza del noto sito di commercio elettronico. La manifestazione si svolgerà in una data specifica e coinvolgerà diversi espositori e visitatori interessati al settore.

Il fascino del passato incontra la generosità del presente. Il 25 aprile, la capitale italiana della moda ospiterà la seconda edizione dell'evento dedicato al mondo degli abiti vintage, con protagonista il popolare sito di e-commerce. Domani eBay sarà partner principale del Vogue Vintage Market, un appuntamento dedicato agli appassionati del mondo della moda e soprattutto della moda di seconda mano, che dà nuova vita a capi vintage e abiti dal gusto sempre attuale. L'evento torna a Milano per il secondo anno, sulla scia del successo già riscosso sulle piazze mondiali della moda. Londra, New York e Berlino. Madrina dell’edizione di quest'anno del Vogue Vintage Market sarà la top model di fama internazionale Mariacarla Boscono, che per l'occasione farà dono di una serie di capi vintage del suo guardaroba personale.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Vogue Vintage Market torna a Milano con eBay Notizie correlate Il Vogue Vintage Market torna a Milano durante la Design WeekIl Vogue Vintage Market torna a Milano il 25 aprile, in concomitanza con la Design Week, dopo il successo delle precedenti edizioni internazionali a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vogue Vintage Market 2026: tutto sulla seconda edizione, a Milano e con Mariacarla Boscono | Vogue Italia; Birra Messina alla Design Week come birra ufficiale del Vogue Vintage Market; Vogue Vintage Market 2026, con abiti e accessori selezionati; Vogue Vintage Market, l’appuntamento per gli appassionati di moda second hand in diretta su eBay Live. Se non potete partecipare a Vogue Vintage Market, eBay Live risolverà ogni vostro problemaSabato 25 aprile preparatevi a fare shopping a modo nostro: dal Vogue Vintage Market a eBay Live, tra realtà e virtuale ... vogue.it I 15 pezzi di sfilata da cercare al Vogue Vintage Market sono pagine di storia della moda contemporaneaDa Prada a Marni, passando per Chanel, Chloé, The Row, Moschino o Celine: l'evento di vendita di capi second hand d'archivio – in programma il 25 aprile a Milano – sarà pieno di oggetti da collezione ... vogue.it BIRRA - Birra Messina è official beer partner del Vogue Vintage Market alla Milano Design Week 2026 e presenta la novità Note di Melograno #horeca #foodservice #birramessina #milanodesignweek x.com BIRRA - Birra Messina è official beer partner del Vogue Vintage Market alla Milano Design Week 2026 e presenta la novità Note di Melograno facebook