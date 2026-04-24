Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine

Durante l'edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, tenutosi al Palaverdi di Parma, si è aggiudicata la vittoria nella categoria Pizza Senza Glutine. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni, con un focus particolare sulla qualità e la creatività delle preparazioni. Il vincitore, un pizzaiolo di origine veronese, ha conquistato la giuria con la sua proposta senza glutine, ricevendo il riconoscimento come campione mondiale in questa categoria.

L’edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi nel consueto e prestigioso scenario del Palaverdi di Parma, ha visto imporsi nella categoria Pizza Senza Glutine una firma che è ormai garanzia di qualità assoluta: Thomas De Silvestri.Il maestro pizzaiolo di Marzana, giovane, ma.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Siamo molto felici di condividere la vittoria di Thomas De Silvestri, figlio di Federico di @pizzeriafocacceriaquattrocento , al campionato Mondiale di pizza Gluten Free a Parma. Congratulazioni! Per la sua pizza “Cogli l’attimo” ha scelto i nostri prodotti, graz - facebook.com facebook