Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 24 aprile 2026 si aggira intorno a 0,1116 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie di oggi mostrano come questo valore si posizioni in un livello stabile rispetto alle giornate precedenti, senza grandi oscillazioni. I dati aggiornati riflettono la situazione attuale del mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 24 Aprile 2026 si attesta a 0,1116 eurokWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 23 Aprile 2026, si osserva un valore minimo di 0,0363 eurokWh registrato alle ore 15 e un valore massimo di 0,1691 eurokWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 13 alle 15), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (eurokWh) Variazione rispetto al giorno precedente 24042026 0,1116.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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