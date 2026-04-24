Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita attuale. Dopo la partecipazione al reality, si dedica al settore della bellezza, lasciando alle spalle il percorso televisivo. Ha inoltre parlato della fine della relazione con Sergio, descrivendo la sua quotidianità senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua nuova routine si concentra principalmente sul lavoro e sulla vita privata.

? Cosa sapere Greta Rossetti racconta la nuova quotidianità e la fine della relazione con Sergio.. L'ex partecipante al Grande Fratello lavora nel settore della bellezza dopo il reality.. Greta Rossetti ha utilizzato i social per raccontare la sua nuova quotidianità dopo il Grande Fratello, rispondendo con estrema sincerità alle domande dei suoi follower riguardo al suo stato d’animo attuale. L’esperienza vissuta sotto i riflettori del reality show ha lasciato spazio a una fase di ricostruzione personale. La protagonista, che durante la permanenza nella Casa aveva suscitato forti opinioni e dibattiti tra il pubblico, sta ora mostrando un volto più consapevole e meno mediatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Greta Rossetti: la verità sulla sua nuova vita dopo il reality

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