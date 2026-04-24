Giorgia Meloni quanto guadagna davvero la premier? Il patrimonio

Da novella2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è molto parlato delle finanze della premier, con particolare attenzione alle sue entrate e al patrimonio personale. Le informazioni disponibili indicano che le cifre siano considerevoli e che il patrimonio sia in aumento. Tuttavia, i dettagli precisi sui redditi e sui beni posseduti non sono stati resi pubblici ufficialmente. La questione riguarda la reale entità delle risorse economiche di cui dispone.

Quanto guadagna Giorgia Meloni? Le cifre sono da capogiro e il patrimonio della premier è in crescita. Quanto guadagna Giorgia Meloni? Lo stipendio della premier è molto alto, come quello di tutti i politici. Il suo stipendio raggiunge cifre incredibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Lo scorso anno è stata la stessa Giorgia Meloni a rendere disponibile sul sito della Camera dei deputati la sua dichiarazione dei redditi, svelando quali sono i suoi guadagni. Il reddito complessivo dell’anno in questione è stato di 181.031 euro, ma negli anni precedenti ha guadagnato molto di più, visto che erano stati dichiarati 459.460 euro un anno e 293.🔗 Leggi su Novella2000.it

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