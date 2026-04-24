Gianni Morandi il ritorno a casa | Bologna la data più importante

Stasera alle 21, il cantautore italiano si esibirà alla Unipol Arena di Bologna. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della sua tournée, con biglietti già sold out. Morandi torna a casa e ha annunciato che questa data è la più significativa del tour. La serata si svolge in un contesto di grande attesa tra i fan e la stampa locale.

Bologna, 24 aprile 2026 – Il concerto di questa sera (ore 21) di Gianni Morandi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno ha il sapore felice di un ‘ritorno a casa’, il punto di arrivo di un viaggio sino al cuore delle sue radici, alle quali ha reso omaggio nel recente singolo ‘Monghidoro’, che l’amico Jovanotti ha scritto per lui. Un percorso che il cantante, che festeggia con questo tour i 60 anni dalla pubblicazione di una canzone, ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, entrata nella storia grazie all’interpretazione di Joan Baez, ha iniziato invitando la stampa nella sua abitazione di San Lazzaro di Savena. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi, il ritorno a casa: “Bologna la data più importante” Notizie correlate Gianni Morandi pubblica Monghidoro. Il 15 aprile parte il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”A POCHE SETTIMANE DALLA PARTENZA DEI LIVE NEI PALAZZETTI “C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026” GIANNI MORANDI STORYGIANNI MORANDI PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO... Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gianni Morandi, il ritorno a casa: Bologna la data più importante; Gianni Morandi al PalaEur: A 81 anni non sono stanco, ma che fatica Fatti mandare dalla mamma; Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago; Gianni Morandi torna a Firenze: al Nelson Mandela Forum la festa di una carriera senza tempo. Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol ArenaIl 24 aprile tappa bolognese del tour già tutto esaurito: attesa per i grandi successi e il nuovo brano Monghidoro scritto da Jovanotti ... bolognatoday.it Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di AssagoLeggi su Sky TG24 l'articolo Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago ... tg24.sky.it Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol Arena https://cityne.ws/kSdBY - facebook.com facebook Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol Arena x.com