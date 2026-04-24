All'interno della Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi scontri tra i concorrenti. Durante una conversazione, uno dei partecipanti ha pronunciato frasi considerate provocatorie, portando un altro a rispondere con toni accesi. La discussione si è acceso ulteriormente, coinvolgendo altri presenti e creando un clima di forte tensione. Nei giorni successivi, i vari protagonisti sono stati chiamati a chiarire quanto accaduto durante l’episodio.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, le tensioni non smettono mai di sorprendere. Tra superstizioni, accuse e scontri personali, ogni edizione del reality porta con sé episodi sopra le righe. E anche questa volta non fa eccezione: nelle ultime ore si è acceso un duro confronto tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi. Accuse pesanti nella notte. Tutto sarebbe nato da alcune frasi pronunciate da Biancardi, che secondo la Mussolini avrebbe insinuato che lei e Lucia Ilardo portino sfortuna. Un’affermazione che non è passata inosservata, soprattutto per il gesto – considerato offensivo – di “grattarsi” al loro passaggio, come segno scaramantico.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, lite infuocata: Mussolini contro Renato per frasi choc

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