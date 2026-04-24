? Cosa sapere L'INGV presenta il volume illustrato Il magico calore della Terra per la scuola primaria.. Il progetto IRGIE sulle Isole Eolie promuove la conoscenza della geotermia tra i bambini.. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia introduce oggi il volume illustrato Il magico calore della Terra per spiegare i fenomeni geotermici ai bambini della scuola primaria attraverso il progetto IRGIE. La pubblicazione nasce dall’iniziativa dedicata all’inventario delle risorse geotermiche delle Isole Eolie. L’opera è stata concepita dalla ricercatrice e geologa dell’istituto Monia Procesi, mentre le parti grafiche sono state curate dal designer Federico Florindo, anch’egli parte dell’ente nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geotermia per bambini: il nuovo libro per scoprire l’energia del sottosuolo

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