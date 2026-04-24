Durante il suo monologo, Maurizio Crozza affronta il tema della sindaca di Genova, partendo da un riferimento a Marshall McLuhan. Il comico analizza in modo satirico le dinamiche tra il modo in cui viene presentato un programma e le copertine di riviste di moda. La riflessione si concentra sulle differenze tra il messaggio e la percezione pubblica, utilizzando spunti tratti dal pensiero del teorico dei media.

Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza propone un monologo che, partendo da McLuhan, si concentra sulla sindaca di Genova Silvia Salis e sul rapporto tra immagine e politica. Tra copertine glamour e costruzione del personaggio, il rischio diventa quello di spostare l’attenzione dal lavoro amministrativo alla narrazione di sé, in un equilibrio sempre più sottile tra contenuto e rappresentazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo: "Salis, tra programma e copertina Glamour"

Notizie correlate

Fratelli di Crozza, Monologo sui rapporti tra politica e magistraturaMaurizio Crozza commenta il dibattito politico sulla magistratura: dalle dichiarazioni sul decreto Caivano di Matteo Salvini e le critiche di Giorgia...

Fratelli di Crozza, monologo: "Il rapporto tra Trump e Netanyahu sullo scenario mondiale"Maurizio Crozza analizza l’instabilità delle dinamiche geopolitiche tra gli interessi del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Maurizio Crozza e che titolo di studio ha; Crozza, monologo su Trump e Meloni: Un acufene politico che la trasforma in eroina; Crozza/Bersani: Il mondo va a rotoli e la sinistra parla di primarie aperte o chiuse...; Fratelli di Crozza, il monologo su Trump: Ne spara una al giorno, è un acufene, ma ha fatto il colpo impossibile, ha trasformato il Papa in Rambo - VIDEO.

Crozza sull’energia: Più gli italiani diventano poveri, più le società energetiche volano in BorsaMaurizio Crozza dedica un monologo al caro energia: bollette record, profitti delle società energetiche, privatizzazioni, buonuscite milionarie e ritorno al carbone. affaritaliani.it

Crozza-Nordio: Meglio tante piccole mazzette che poche grandiMaurizio Crozza torna nei panni di Carlo Nordio a Fratelli di Crozza: tra abuso d’ufficio, piccole mazzette e paragoni con la droga, la satira diventa sempre più surreale ... affaritaliani.it

Santino di #CrozzaDeLuca in tutti gli uffici pubblici di Salerno #FratelliDiCrozza x.com

Nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza, in prima serata sul NOVE e disponibile in streaming su NOVE.tv e discovery+. Maurizio Crozza torna sul palco con il suo inconfondibile one man show. Al centro della puntata, come sempre, la satira sull’attualità pol - facebook.com facebook