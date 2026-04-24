Frane e cantieri sulla strada provinciale 21 Val Sillaro | cosa sta succedendo a Castel San Pietro Terme

La strada provinciale 21 “Val Sillaro” nel comune di Castel San Pietro Terme è attualmente interessata da interventi di riparazione e consolidamento a causa dei danni provocati dal maltempo tra il 2023 e il 2024. Sono stati avviati lavori di messa in sicurezza e sono stati predisposti cantieri lungo il tratto interessato, che si trova in condizioni di instabilità a causa delle frane e dei cedimenti del terreno.

La strada provinciale SP 21 “Val Sillaro”, nel tratto che attraversa il territorio di Castel San Pietro Terme, resta al centro di interventi urgenti dopo i danni causati dal maltempo tra il 2023 e il 2024. Le criticità principali riguardano diversi movimenti franosi che stanno condizionando la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Vedo Oltre: il racconto shock sul caso Patrizia Nettis a Castel San Pietro TermeCastel San Pietro Terme (Bologna) – Nasce “Vedo Oltre”, una rassegna unica che unisce cucina d’autore, cronaca e approfondimento. Frane per maltempo, chiusa al traffico la strada Aquilonia-Diga San Pietro-MonteverdeA causa delle ingenti precipitazioni delle ultime ore, si sono verificati fenomeni franosi che hanno interessato la strada di collegamento con la...