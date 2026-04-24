Footwear protagonista Tra stampa digitale ricerca materica e progettazione

Durante la Milano Design Week 2026, si è parlato di calzature, con focus sulla stampa digitale, la ricerca di materiali e la progettazione. Due aziende, una specializzata in tecnologie di stampa e l’altra in laboratori urbani, hanno presentato progetti e innovazioni nel settore delle scarpe. L’evento ha messo in evidenza come queste tecnologie vengano applicate alla creazione di calzature, coinvolgendo processi di progettazione e ricerca materica.

In occasione della Milano Design Week 2026, Kornit Digital e D-house laboratorio urbano, Dual Innovation Hub del Gruppo Pattern, presentano FootPrint EXP, progetto ideato dai designer Sangi e Materia, che esplora nuove possibilità nel design del footwear attraverso l’incontro tra tecnologia di stampa digitale, ricerca materica e progettazione. Presentato nel quartiere Isola Design District, presso Zona K di Via Spalato 11, il progetto si sviluppa a partire da una collezione di cinque prototipi di calzature, esito di un processo che integra progettazione, innovazione tecnologica e sviluppo prodotto. In questo contesto, la tecnologia di produzione digitale di Kornit svolge un ruolo centrale, non solo come processo produttivo, ma come vero e proprio strumento progettuale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Footwear protagonista. Tra stampa digitale, ricerca materica e progettazione Notizie correlate Leggi anche: Tra progettazione digitale, storytelling e innovazione tecnologica un focus nell'universo del gaming Leggi anche: Tra progettazione digitale, storytelling e innovazione tecnologica un focus sull'universo del gaming