Ficus al Massimo

Dal 1 al 3 maggio, presso il Garum Museo della Cucina, si terrà l'ultima edizione di Ficus al Massimo, evento che conclude la stagione dedicata. La manifestazione si svolgerà in tre giornate e coinvolgerà i visitatori in attività e iniziative legate all'ambito culturale e gastronomico. La presenza di questa manifestazione rappresenta l'ultimo appuntamento programmato prima della pausa estiva.

torna al Garum Museo della Cucina, dal 1 al 3 maggio, con l'edizione che chiude la stagione.Il mercatino di vintage e artigianato si svolterà dalle 10:30 alle 20, trasformando uno spazio museale nel cuore della città in un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato.🔗 Leggi su Romatoday.it FICUS AL MASSIMO | #circomassimo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ficus al Massimo | 18-19 aprile 2026; Ficus al Massimo, il mercatino davanti al Circo Massimo; ROMA | Ficus al Massimo chiude la stagione con un evento speciale: dal 1 al 3 maggio tutte le collezioni estive in anteprima; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 18 e domenica 19 aprile: dal ritorno di Ficus al Massimo ai festeggiamenti del Natale della Città... Il 18 e 19 aprile in occasione del Natale di Roma, torna Ficus al MassimoIl 18 e 19 aprile, dalle 10.30 alle 20.00 , in occasione del Natale di Roma, torna Ficus al Massimo al Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87, di fronte al Circo Massimo. corrierenazionale.it Ficus al Massimotorna al Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi, 87, sabato 18 e domenica 19 aprile. Nel fine settimana in cui la Capitale celebra il suo 2779esimo compleanno, torna uno degli appuntamenti più ri ... romatoday.it L'incontenibile ficus (Ficus macrophylla) del Museo Bicknell a Bordighera. - facebook.com facebook FICUS ETS on air su Radio In! Abbiamo presentato la rete Un’ora per Palermo, FICUS ETS e i nostri progetti : STITCH, Dancing with STEAM & EcoHeroes Con noi anche ANFFAS Sicilia e Palermo #TerzoSettore #ErasmusPlus #FICUSETS x.com