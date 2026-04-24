FC Heidenheim-St Pauli sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra FC Heidenheim e St. Pauli, due squadre della Bundesliga. La gara si svolge nello stadio di casa del FC Heidenheim, che attualmente si trova in fondo alla classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici indicano una sfida decisiva per la lotta alla salvezza.

Sfida salvezza in questo sabato di Bundesliga con il fanalino di coda FC Heidenheim che affronta in casa il St. Pauli di Blessin attualmente terzultimo. La squadra di Schmidt è viva e crede nel miracolo: contro il Friburgo non sono arrivati punti ma la prestazione c’è stata e oggi conta solo vincere per tornare a -4 sul terzultimo posto e sperare in un aggancio ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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