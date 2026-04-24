Facoltosa imprenditrice ricattata dopo la notte di sesso extraconiugale
Un'imprenditrice di successo ha ricevuto una minaccia di ricatto da parte dell’amante, dopo aver trascorso una notte insieme. La donna ha ricevuto una richiesta di 10.000 euro per non far conoscere al marito quanto accaduto. La vicenda si è svolta nel corso delle ultime settimane e ha portato a una segnalazione alle autorità competenti. La donna ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.
Una notte di sesso è costata un tentativo di ricatto da 10mila euro a una facoltosa imprenditrice che si è vista arrivare la minaccia, da parte dell'amante, di rivelare la scappatella al marito. Protagonista della vicenda è un 38enne della Repubblica Dominicana che, secondo la ricostruzione della.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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