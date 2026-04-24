Facoltosa imprenditrice ricattata dopo la notte di sesso extraconiugale

Un'imprenditrice di successo ha ricevuto una minaccia di ricatto da parte dell’amante, dopo aver trascorso una notte insieme. La donna ha ricevuto una richiesta di 10.000 euro per non far conoscere al marito quanto accaduto. La vicenda si è svolta nel corso delle ultime settimane e ha portato a una segnalazione alle autorità competenti. La donna ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.