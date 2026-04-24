Una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip ha espresso una critica nei confronti del programma, definendolo “sentita fuori posto”. La donna, nota per il suo passato come modella e influencer, ha commentato pubblicamente la sua esperienza nel reality, attirando l’attenzione sui social e tra gli spettatori. Il suo intervento si aggiunge alle discussioni in corso sulle dinamiche e le scelte del reality show.

Il Grande fratello vip sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste di questa edizione vi è stata Ibiza Altea, modella influencer italo-americana. La donna eliminata alcune settimane fa dal reality sehow ha preso una decisione che sta facendo discutere i fans. In particolare, l'ex gieffina ha pubblicato alcune storie in cui ha rivelato per quale motivo ha deciso di non presentarsi nello studio del Grande fratello vip. Ibiza Altea ha quindi dichiarato le seguenti parole: "il motivo per cui non vengo alle dirette è che non ne trovo il senso. Con tutto il rispetto per tutti i miei compagni, magari per chi è...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffina contro il Grande Fratello Vip: “Sentita fuori posto”, le parole

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