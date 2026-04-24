Oggi, 24 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni dei vari giochi di fortuna come Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, permettendo ai partecipanti di conoscere immediatamente i risultati. Le operazioni si sono svolte secondo il consueto calendario, con aggiornamenti disponibili tramite i canali ufficiali e le piattaforme online dedicate.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 66 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 24 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 24 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 2 Aprile 2026

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