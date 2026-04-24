Estrazione Million Day di oggi 24 aprile 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Oggi, 24 aprile 2026, si è svolta l'estrazione del gioco Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai partecipanti la possibilità di verificare subito se le loro schedine hanno portato fortuna. La manifestazione si è svolta come previsto, con la pubblicazione ufficiale dei numeri estratti e la relativa conferma dei risultati.

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 24 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 23 APRILELE ESTRAZIONI DEL 22 APRILELE ESTRAZIONI DEL 21 APRILELE ESTRAZIONI DEL 20 APRILELE ESTRAZIONI DEL 19 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 24 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 19 Febbraio 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 3 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 3 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 10 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 22 aprile 2026: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di lunedì 20 aprile. Million Day, numeri vincenti di oggi 23 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di questo 23 aprile 2026, ore 20:30: scopriamo le cinquine ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 23 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di mercoledì 22 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook