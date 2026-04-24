Errore di tastiera | famiglia lucana vola in Romania invece che in Polonia

Una famiglia di Venosa ha sbagliato prenotazione e si è ritrovata a Craiova invece di Cracovia il 17 aprile. L’errore di digitazione durante la prenotazione online ha causato lo spostamento della destinazione dalla Polonia alla Romania. La confusione ha portato i viaggiatori a cambiare programma e ad arrivare in una città diversa da quella prevista. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle conseguenze dell’errore.

? Cosa sapere Una famiglia di Venosa atterra a Craiova il 17 aprile invece che a Cracovia.. L'errore di prenotazione online ha trasformato il viaggio in Polonia in vacanza in Romania.. Una svista di pochi caratteri su una tastiera ha trasformato il viaggio di una famiglia originaria di Venosa in un’avventura imprevista tra le terre della Romania, dopo l’atterraggio a Craiova invece che a Cracovia il 17 aprile scorso. Il destino geografico dei viaggiatori è talvolta deciso da un clic frettoloso. Una famiglia lucana, con partenza dall’aeroporto di Bari, si è ritrovata a dover ricalibrare completamente i propri piani vacanzieri dopo aver scambiato, per pura distrazione ortografica, la destinazione polacca con quella rumena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errore di tastiera: famiglia lucana vola in Romania invece che in Polonia Notizie correlate Sì invece di Che cosa?: la regola che ha cambiato la famigliaUna semplice modifica nelle regole di comunicazione familiare ha trasformato l’atmosfera domestica in un ambiente più sereno. Le 15 scorciatoie da tastiera che forse non conoscevi (e che ti fanno risparmiare ore di lavoro)Quante volte, durante una giornata di lavoro al computer, ti ritrovi a compiere gli stessi gesti meccanici con il mouse? Evidenziare un testo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano: Jo Squillo si confessa; Crans-Montana: fatture ai pazienti italiani, Meloni scioccata; Miglior notebook HP: guida all’acquisto (aprile 2026); Crans-Montana nella fattura dell' ospedale di Sion ai feriti 75 mila euro per 15 ore di ricovero. Il canyon più profondo d'Italia ha tratti larghi 4 metri. Non è un errore di scrittura: ci sono punti in cui, stando sul fondo, potresti quasi toccare entrambe le pareti alzando le braccia. Stiamo parlando della Gola di Gorropu, nel Supramonte sardo, al confine tra Org facebook Con il piano AccelerateEu, Bruxelles commette il solito errore di non pensare minimamente alla parte upstream dell’elettrificazione sia sul lato industriale di finanziario. Qualche riflessione su Italia Oggi. Grazie ad Alessandra Ricciardi. x.com