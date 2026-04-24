Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni comunali in Campania. Il decreto del 25 febbraio 2026 stabilisce le date ufficiali per il voto. Le liste dei candidati sindaco saranno pubblicate prima delle elezioni. Le urne saranno aperte in vari seggi nel territorio regionale. La partecipazione è obbligatoria per i cittadini con diritto di voto. Le modalità di voto resteranno invariate rispetto alle precedenti consultazioni.

Con decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Nello speciale del Mattino.it tutti i candidati sindaco in Campania, tutte le liste e i partiti al voto. Il giorno delle elezioni, poi, tutti i risultati e le preferenze saranno pubblicate in diretta. Sono novanta i Comuni al voto. Per segnalazioni scrivere a: [email protected]... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio

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