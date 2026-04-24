La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore, ringraziandolo per il lavoro svolto durante una stagione difficile. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi. Ranieri aveva guidato la squadra in un periodo caratterizzato da sfide e cambiamenti, lasciando il suo incarico senza dichiarazioni pubbliche.

La società ha annunciato la conclusione del rapporto con Claudio Ranieri, ringraziandolo per il contributo fornito in una fase complessa della stagione. Nel comunicato si sottolinea come il tecnico abbia guidato la squadra in un momento particolarmente difficile, offrendo esperienza e stabilità in una situazione sportiva delicata. Il club ha evidenziato il valore del suo intervento, riconoscendo il ruolo svolto nel mantenere l’equilibrio all’interno dell’ambiente giallorosso. La separazione arriva al termine di un percorso che aveva visto Ranieri impegnato come figura di riferimento nella gestione tecnica della squadra. Leggi anche: “Dimissioni imminenti”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È finita!”. Roma, la notizia è ufficiale

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