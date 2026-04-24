Dl Sicurezza | Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo Meloni Altro

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2026, n. 24, e ha firmato anche il decreto correttivo relativo. La legge riguarda le norme approvate dal Parlamento e riguarda vari aspetti del Dl Sicurezza. La firma del Presidente è avvenuta dopo l'approvazione definitiva da parte delle Camere e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La legge e il decreto correttivo sono ora in vigore.

AGI - Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, ed ha contestualmente emanato il decreto-legge correttivo che modifica alcune parti del provvedimento. Entrambi i testi entreranno in vigore lo stesso giorno. Lo comunica una nota ufficiale del Quirinale. La promulgazione arriva poche ore dopo il via libera definitivo della Camera, che ha approvato il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, completando l’iter parlamentare. Meloni: “Legalità non negoziabile”. Da Cipro, al termine...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl Sicurezza: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo. Meloni, "Altro ... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl Sicurezza: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo. Meloni, Altro passo per la tutela dei cittadini; Dl Sicurezza approvato e subito modificato: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo; Mattarella promulga il dl sicurezza ed emana anche il decreto correttivo; Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo. Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni. Cdm lampo, via libera al decreto legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Mattarella promulga la legge ed emana il de ... ansa.it Decreto sicurezza, via libera dalla Camera con 162 voti a favore. Mattarella promulga il Dl ed emana il decreto correttivoIn arrivo un nuovo decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti Il decreto sicurezza ha ottenuto l’approvazione definitiva della Camera con 162 voti favorevoli ... affaritaliani.it È stato convocato per giovedì mattina in Prefettura, a Matera, il comitato provinciale per l’ordine e la pubblica sicurezza - facebook.com facebook Daniele Compatangelo ricostruisce l'attentato a Trump: "Dubbi sull'operato della sicurezza". #inonda x.com