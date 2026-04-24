Diretta gol Serie A | tra poco in campo Napoli Cremonese

Tra pochi minuti si svolgerà la partita tra Napoli e Cremonese, valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultati e cronaca live. La giornata comprende anche altre partite, tutte visibili attraverso la copertura dedicata. La cronaca in tempo reale permetterà di seguire ogni momento del match e delle altre gare in programma.

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