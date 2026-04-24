L’idea che la follia non sia un’eccezione biologica, ma la condizione stabile del mondo moderno, trova un’inquietante eco sul palcoscenico. Il teatro diviene infatti un osservatorio delle nostre nevrosi e il teatro dell’assurdo lo specchio attraverso cui decifrare i segnali di un’umanità in bilico. In questo solco si inserisce l’appuntamento di stasera, alle 20.30, al Circolo Fantoni in Galleria Adamello, dove andrà in scena ‘ Sfoghi liberati in delitti senza castigo ’. La rappresentazione, esito del laboratorio ‘Separé’ della Compagnia Teatrale Nadar, si presenta come un viaggio liberamente tratto da uno dei testi più fulminanti del Novecento: ‘Delitti esemplari’ di Max Aub.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delitti esemplari dietro il Separè. La compagnia Nadar al Fantoni

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Delitti esemplari dietro il Separè. La compagnia Nadar al Fantoni; Delitti esemplari: l’umorismo nero di Max Aub in scena a Lugano.

Delitti esemplariDelitti esemplari di Max Aub è sorprendente e spiazzante. Si compone di racconti, brevissimi, in cui uomini e donne confessano i loro delitti in prima persona, con un tono calmo e quasi innocente. I ... laregione.ch