Negli ultimi anni, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha portato alla creazione di numerosi contenuti multimediali alterati, come immagini, audio e video. I deepfake e altri strumenti di modifica si diffondono attraverso diverse modalità di trasmissione, condividendo alcuni tratti distintivi. Questi strumenti consentono di generare materiale che appare realistico, rendendo più complesso distinguere tra contenuti autentici e manipolati.

L’Intelligenza Artificiale alimenta la produzione di una quantità smisurata di immagini, audio e video artefatti. Questa ingente mole di file fittizi e pretestuosi imperversa nel mondo virtuale, dove determinate allusioni trovano un terreno fertile e fecondo. Così vengono diffusi ogni giorno migliaia di contenuti multimediali falsificati col supporto delle recenti innovazioni tecnologiche. Una vera e propria fabbrica della disinformazione composta da clip modificate, deepfake, voci clonate, immagini sintetiche, fake news e avatar virtuali. Ecco il microcosmo illusorio creato dall’Intelligenza Artificiale per volere e su esplicita richiesta dell’uomo, ma come individuarli e quali contromisure adottare contro questo fenomeno ormai dilagante? Un breve excursus storico sul mondo della manipolazione digitale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Deepfake e contenuti multimediali alterati: creazione, modalità di trasmissione usano e tratti distinti condivisi

Come creare un video virale con attori famosi usando l’AI (Tutorial Facile)

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