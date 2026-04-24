Dal legno al design | nasce il maxi uovo per SaloneSatellite 2026

Gli studenti dell'Artwood Academy di Lentate hanno realizzato un grande uovo in cedro che sarà presente al SaloneSatellite 2026. L’opera, creata dai giovani designer, sarà esposta durante l’evento dedicato al settore del design e dell’artigianato. Il progetto si distingue per l’uso del legno e l’attenzione ai dettagli, rappresentando un esempio di lavoro artistico e artigianale messo a punto dagli studenti.

? Cosa sapere Gli studenti Artwood Academy di Lentate realizzano un maxi uovo in cedro per SaloneSatellite 2026.. L'opera da 150 chili segna il debutto della Fondazione Its alla fiera di Milano.. Un imponente manufatto in legno di 140 centimetri è appena uscito dai laboratori di Lentate, segnando l’inizio del percorso dell’Artwood Academy verso il SaloneSatellite 2026 a Milano. L’opera, che funge da accoglienza ufficiale per i visitatori della fiera milanese, rappresenta il culmine di un intenso lavoro collettivo tra docenti e studenti della Fondazione Its Artwood Academy. La scultura, che pesa circa 150 chili e raggiunge una larghezza di 90 centimetri, non è solo un elemento decorativo, ma un manifesto tangibile della capacità tecnica maturata nei reparti di falegnameria della scuola di Lentate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal legno al design: nasce il maxi uovo per SaloneSatellite 2026 Notizie correlate Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoriaDal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale. Meglio un uovo oggi, meraviglie dell’alimento dal quale nasce la vitaSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lentate, il maxi uovo degli studenti di Artwood Academy accoglie i visitatori del SaloneSatellite; Scultura realizzata in legno di Cedro del Libano; L’uovo di legno è l'installazione simbolo del SaloneSatellite 2026, realizzata dagli studenti di Artwood Academy; SaloneSatellite 2026, gratuito e sempre aperto al pubblico. L’uovo di legno è l’installazione simbolo del SaloneSatellite 2026, realizzata dagli studenti di Artwood AcademyIl grande uovo di legno, installazione simbolo del SaloneSatellite 2026, è stato realizzato dagli studenti di Artwood Academy. pianetadesign.it LABA Firenze al SaloneSatellite 2026FIRENZE, 21 APRILE 2026 - Quattro visioni progettuali che intrecciano sapere artigiano, ricerca materica e sperimentazione contemporanea: sono queste le protagoniste dello stand A36 di LABA Firenze al ... nove.firenze.it Discover India Handmade - Inviting Italy to IHGF Delhi Fair Autumn 2026 Scopri l'artigianato indiano: l'Italia è invitata alla fiera IHGF di Delhi, autunno 2026. #milanodesignweek #breradesigndistrict #tortonadesignweek #alcova #salonesatellite #milanogram # x.com All Roads Lead to Lagos. SaloneSatellite Day One. Design Week Lagos is at Salone del Mobile Milano. At the intersection of design, material, and a new global conversation. Come see us. Pavilion 7, Stand E33 21–26.04.2026 Fiera Milano, Rho #DesignWee - facebook.com facebook