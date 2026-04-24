Comunali 2026 nel Lazio non solo litorale | tutte le città chiamate al voto

Il 24 e 25 maggio 2026 in Lazio si terranno le elezioni comunali in 37 comuni della regione, coinvolgendo anche città del litorale. La consultazione riguarda il rinnovo di sindaci e consigli comunali in diverse località, offrendo agli elettori l’opportunità di esprimersi sulla guida delle rispettive amministrazioni comunali. Si tratta di un appuntamento importante che interessa un’ampia porzione del territorio regionale, oltre alle aree costiere.

Roma, 24 aprile 2026 – Le elezioni comunali 2026 nel Lazio passano anche dal litorale. Il 24 e 25 maggio gli elettori saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli comunali in 37 Comuni della regione. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 7 e l’8 giugno. Tra i territori costieri, i riflettori sono puntati soprattutto su Santa Marinella, nella Città metropolitana di Roma Capitale, e Fondi, in provincia di Latina. Il dato regionale racconta una tornata amministrativa diffusa ma senza capoluoghi di provincia coinvolti. Secondo l’elenco dei Comuni al voto, nove centri superano la soglia dei 15mila abitanti e potranno quindi andare al ballottaggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Leggi anche: Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio; Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto; Elezioni, l’intreccio delle date; Regione Lazio in Comune: primo confronto tra Regione e amministratori locali.

Enti locali: assessore Lazio, da polizia locale a scuola oltre 13 milioni in 2026La Regione Lazio destina oltre 13 milioni di euro per sostenere i piccoli Comuni nel 2026, affrontando sfide come spopolamento e sicurezza. romadailynews.it

Elezioni Comunali XXX 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaXXXXX è uno dei Comuni della provincia di XXXXX al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Il ... ilmattino.it

#Politica Positano domani si presenteranno le liste per le comunali di maggio e governare il paese fino al 2030. Le ultime novita’ facebook