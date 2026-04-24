come finisce mare fuori 6

Da mercoledì 29 aprile, i dodici episodi della sesta stagione di Mare Fuori saranno trasmessi in prima serata su Rai 2, dopo essere stati disponibili su Rai Play da oltre un mese. La stagione, composta da sei episodi rilasciati il 4 marzo e altri sei l’11 marzo, si conclude con diversi addii e alcuni momenti di tensione, senza grandi sorprese.

Da oltre un mese i dodici episodi che compongono la sesta stagione di Mare Fuori sono disponibili su Rai Play – i primi sei rilasciati il 4 marzo, gli altri l’11 – ma da mercoledì 29 aprile andranno in onda in prima serata su Rai 2, tra numerosi addii e pochi colpi di scena. Sebbene la prima parte si riveli moscia e priva di guizzi, nella seconda viene aggiustato il tiro, con una sorpresa finale piuttosto interessante. Vi andiamo a spiegare perchè e qualora, nonostante i tantissimi commenti e spoiler sui social, foste ancora all’oscuro di ciò che accade in Mare Fuori 6 e non volete perdervi la “sorpresa”, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Simone e Annarella | Mare fuori 6

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