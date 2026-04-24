Come cambia Conegliano dopo lo scudetto? Il volley mercato si infiamma tra arrivi e partenza E Milano…

Dopo l’ottava vittoria consecutiva del campionato italiano di pallavolo, Conegliano si prepara a un mercato in fermento. La squadra ha conquistato il nono scudetto della storia, avvicinandosi al record assoluto della Teodora Ravenna. Nel frattempo, si registrano diversi movimenti di giocatori, con alcune partenze e nuovi arrivi. Le trattative coinvolgono anche altre squadre, tra cui Milano, che si inseriscono nel panorama del mercato estivo.

Conegliano si è laureata Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva e ha conquistato il nono scudetto della propria storia, portandosi a due lunghezze dallo storico record della Teodora Ravenna. La corazzata veneta ha prolungato il proprio dominio sul volley tricolore e nel weekend del 2-3 maggio andrà a caccia della Champions League in quel di Istanbul, cercando di confermarsi Campione d’Europa dopo il trionfo di dodici mesi fa. La stagione si concluderà al termine della Final Four della massima competizione continentale, ma intanto il volley mercato si sta già scaldando e si inizia a pensare alla prossima annata agonistica, che inizierà a ottobre dopo gli Europei (dove tra l’altro verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028).🔗 Leggi su Oasport.it

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