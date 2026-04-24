Carrasco perde la testa e viene espulso Il motivo? Lo mostra alla telecamera

Durante una partita di calcio, l'ex giocatore di origine europea ha avuto una reazione impulsiva dopo essere stato fallosamente fermato. Dopo aver protestato con l’arbitro, applaudendolo in modo ironico, è stato espulso dal campo. La scena è stata catturata dalle telecamere, che hanno mostrato chiaramente il gesto. La partita si è conclusa con questa situazione, coinvolgendo anche il suo team in una fase difficile.

Gara da dimenticare per Yannick Ferreira Carrasco e per il suo Al Shabab. L'ex Atletico Madrid subisce fallo, ma poi protesta con l'arbitro, applaudendolo ironicamente. Il risultato? Cartellino rosso e 0-3 per l'Al-Rayyan nella finale della Gulf Club Champions League, la Coppa dei Campioni riservata ai club delle nazioni del Golfo Persico. Uscendo dal campo, il belga ha voluto mostrare alle telecamere il motivo della sua protesta. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carrasco perde la testa e viene espulso. Il motivo? Lo mostra alla telecamera Notizie correlate Primavera: Tomsa viene espulso, perde la testa e aggredisce l’arbitro! Cosa rischia il calciatore del SassuoloAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario:... Serie C, viene espulso e se ne va in tribuna: i bambini lo travolgonoEpisodio curioso in Serie C: dopo essere stato espulso al 75' della sfida tra Carpi e Pontedera, Abdoulaye Sall ha ben deciso di andare a sedersi in...