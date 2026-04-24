Bilancio Ragionieri | utile a 191 milioni tra borsa e svalutazioni

L’Associazione Cassa Ragionieri ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, registrando un utile netto di circa 85 milioni di euro. Complessivamente, il risultato comprende circa 191 milioni di euro, tra utili della Borsa e svalutazioni. I dati sono stati ufficialmente approvati dall’assemblea dell’associazione, che ha condiviso i numeri relativi alle performance finanziarie dell’ente nel corso dell’ultimo esercizio.

? Cosa sapere L'Associazione Cassa Ragionieri approva bilancio 2025 con utile netto di 84,96 milioni di euro.. La svalutazione dei titoli a 43 milioni compensa il calo delle entrate contributive a 379,9 milioni.. A Roma, l’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili ha approvato il bilancio 2025 con un utile lordo di 191,07 milioni di euro, cifra che si traduce in un netto di 84,96 milioni dopo le rettifiche. La gestione, presieduta da Pagliuca, rivela una dinamica finanziaria complessa dove i guadagni sui mercati azcolari hanno sostenuto i conti, ma la volatilità ha imposto svalutazioni significative sugli attivi circolanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio Ragionieri: utile a 191 milioni tra borsa e svalutazioni