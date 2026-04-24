Beautiful streaming replica puntata 24 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. La puntata si è concentrata sulla morte di due personaggi, Tom e Hollis, entrambi deceduti per overdose di una stessa sostanza stupefacente. Entrambi i decessi sono avvenuti con lo stesso livello di tossicità nel sangue. La scena è stata trasmessa in diretta streaming e sarà disponibile anche in replica.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Tom e Hollis sono morti entrambi per overdose della stessa sostanza stupefacente e con identico livello di tossicità. La scoperta sconvolge Steffy, Finn e Li. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 24 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 24 febbraio 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 24 marzo 2026 | Video Mediaset Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Beautiful: Domenica 19 aprile Video; Beautiful: Martedì 21 aprile Video; Beautiful: Mercoledì 22 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 17 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 22 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 22 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Falsa beneficenza al Salone del Mobile: attenzione! Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/falsa-beneficenza-al-salone-del-mobile-attenzione_944096 #Striscialanotizia Valerio Staffelli #salonedelmobile #fuorisalone facebook