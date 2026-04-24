Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Singapore in relazione alla diffusione non autorizzata di un film animato molto atteso. Il film era stato divulgato illegalmente online prima della sua uscita ufficiale. Le autorità locali hanno confermato che il ragazzo potrebbe affrontare fino a sette anni di reclusione per il suo coinvolgimento nel leak. L'indagine sulla vicenda è ancora in corso.

Dopo il leak illegale dell'atteso film animato, il potenziale colpevole è stato fermato dalle autorità e rischia 7 anni di carcere. Il film animato Avatar: The Legend of Aang era apparso illegalmente online prima del suo debutto sugli schermi e, in relazione al crimine, è stato arrestato un ventiseienne. La notizia, confermata dalle fonti di Deadline, ha spiegato che le autorità di Singapore hanno fermato il giovane che sarebbe riuscito ad accedere a un server senza averne l'autorizzazione, entrando così in possesso del file del lungometraggio. Il risultato delle indagini sul leak Alcune settimane fa era stato condiviso in modo illegale il film The Legend of Aang: The Last Airbender e il ventenne fermato dalle autorità, secondo The Straits Times, potrebbe .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar: The Legend of Aang piratato online: a Singapore è stato arrestato un ventenne

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