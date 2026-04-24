Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia

Aste Florio ha annunciato il lancio ufficiale della nuova piattaforma online dedicata alle aste giudiziarie immobiliari in Italia. La piattaforma, chiamata asteflorio, permette di partecipare alle aste da remoto e di consultare tutti i bandi disponibili in modo semplice e immediato. L’obiettivo è di rendere più accessibile il mercato delle aste immobiliari attraverso un sistema digitale integrato. L’evento è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale.

Roma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente consultabili tutte le aste immobiliari giudiziarie presenti sul territorio italiano. Operativa da circa 60 giorni, la piattaforma indicizza già oltre 20.000 immobili attivi, distribuiti su tutte le 20 regioni italiane, coinvolgendo tutte le province e i 140 tribunali del Paese. Il controvalore complessivo supera i 2,9 miliardi di euro, confermando la rilevanza del mercato di riferimento. Il comparto delle aste giudiziarie immobiliari in Italia genera ogni anno oltre 80.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia; Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia; Aste-Florio,-aste-giudiziarie-online; Mafia e aste immobiliari | svelato il piano per truccare i bandi. Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie onlineRoma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale ... cronachedellacampania.it Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia - facebook.com facebook